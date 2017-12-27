В Барнауле заблокированный в авто пьяный водитель сжег дом
На территории Барнаула заблокированный в авто водитель, находившийся в нетрезвом состоянии, сжег авто. Поджог являлся умышленным, и впоследствии 34-летний гражданин за содеянное отправился в тюрьму.
Инцидент имел место на территории Алтайского края еще в декабре прошлого года, когда подозреваемый сел за руль авто в нетрезвом виде. В итоге гражданин на своем транспорте застрял в проезде между двумя частными домами, поэтому не имел возможности выбраться самостоятельно. После этого житель Барнаула начал громко сигналить, и проживающие в ближайших зданиях люди вызвали на место представителей органов правопорядка. Мужчина стал жечь бумагу и бросать ее в сторону жилых домов, угрожая сжечь там все.
В результате таких действий загорелся салон транспортного средства, но спасатели успели достать пьяного водителя через стекло. Огонь с авто перекинулся на деревянный дом, и последний в итоге полностью сгорел. В отношении жителя Барнаула открыли дело, и суд приговорил его к двум годам заключения, а также обязал возместить материальный ущерб размером почти 930 тысяч рублей.
Инцидент имел место на территории Алтайского края еще в декабре прошлого года, когда подозреваемый сел за руль авто в нетрезвом виде. В итоге гражданин на своем транспорте застрял в проезде между двумя частными домами, поэтому не имел возможности выбраться самостоятельно. После этого житель Барнаула начал громко сигналить, и проживающие в ближайших зданиях люди вызвали на место представителей органов правопорядка. Мужчина стал жечь бумагу и бросать ее в сторону жилых домов, угрожая сжечь там все.
В результате таких действий загорелся салон транспортного средства, но спасатели успели достать пьяного водителя через стекло. Огонь с авто перекинулся на деревянный дом, и последний в итоге полностью сгорел. В отношении жителя Барнаула открыли дело, и суд приговорил его к двум годам заключения, а также обязал возместить материальный ущерб размером почти 930 тысяч рублей.
Автор: Марина Вебер