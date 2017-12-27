Мать Радика Юльякшина рассказала про детское увлечение сыном эстрадой





Детство Радика было наполнено многими деталями, которые отразились на его дальнейшей жизни. Он был разбалованным и капризным, но уже с раннего возраста занимался музыкой. Играл, в частности, на курае — традиционном башкирском духовом инструменте. Кроме этого, юное дарование увлекалось кулинарией, особенно выпечкой, которая получалась лучше всего. Любовь к эпатажной внешности выражалась в ярких костюмах и образах, которые Юльяшкин сам придумывал и создавал вместе с матерью перед праздниками. Как отмечает Нафиса, больше всего ее ребенок предпочитал костюм легендарного испанского героя, персонажа книг Джонстона Маккалли Зорро.Народный любимец вырос добрым и открытым человеком, охотно делает неожиданные подарки близким и подыскивает спутницу жизни. Но карьера музыканта это не только гастроли и обложки на журналах. Это тяжелая и кропотливая работа на студии, которая отнимает все свободное время, и Нафиса Назирова объяснила, что его избраннице придется быть терпеливой по отношению к его работе.Как призналась мать артиста, никто не ожидал от Радика таких успехов, в том числе она сама. Он постоянно находится в гастролях и старательно зарабатывает себе все большую популярность. Старшое поколение тоже неравнодушно к его творчеству, самой старой его поклоннице целых 88 лет.