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Мать Радика Юльякшина рассказала про детское увлечение сыном эстрадой
Радик Юльякшин — молодой исполнитель эстрады из Башкирии, возродивший стиль ретро. Его мать, Нафиса, в телепередаче «Доброе утро, Республика!», с удовольствием поделилась подробностями о своем сыне, кроме карьеры затронув детство и личную жизнь артиста.

Мать Радика Юльякшина рассказала про детское увлечение сыном эстрадой


Детство Радика было наполнено многими деталями, которые отразились на его дальнейшей жизни. Он был разбалованным и капризным, но уже с раннего возраста занимался музыкой. Играл, в частности, на курае — традиционном башкирском духовом инструменте. Кроме этого, юное дарование увлекалось кулинарией, особенно выпечкой, которая получалась лучше всего. Любовь к эпатажной внешности выражалась в ярких костюмах и образах, которые Юльяшкин сам придумывал и создавал вместе с матерью перед праздниками. Как отмечает Нафиса, больше всего ее ребенок предпочитал костюм легендарного испанского героя, персонажа книг Джонстона Маккалли Зорро.



Народный любимец вырос добрым и открытым человеком, охотно делает неожиданные подарки близким и подыскивает спутницу жизни. Но карьера музыканта это не только гастроли и обложки на журналах. Это тяжелая и кропотливая работа на студии, которая отнимает все свободное время, и Нафиса Назирова объяснила, что его избраннице придется быть терпеливой по отношению к его работе.

Как призналась мать артиста, никто не ожидал от Радика таких успехов, в том числе она сама. Он постоянно находится в гастролях и старательно зарабатывает себе все большую популярность. Старшое поколение тоже неравнодушно к его творчеству, самой старой его поклоннице целых 88 лет.
Автор: Драгомирецкий Владислав
Вчера, 15:40
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