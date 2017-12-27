В Ростовской области 6 суток ищут пропавшую без вести 17-летнюю школьницу
В Ростовской области продолжают вести поиск пропавшей без вести 17-летней девушки. Школьницу последний раз видели 6 суток назад. Относительно ведения поисково-спасательной операции информацию представили работники полиции.
Как сообщают работники пресс-центра ГУ МВД в регионе, 21 декабря девушка, проживающая в Донецке, покинула дом, после чего не выходила на связь с родственниками.
Как отмечают близкие пропавшей, на момент исчезновения на ней были зеленая куртка и высокие сапоги. Работники правоохранительных органов ведут поиск свидетелей, проводится опрос знакомых школьницы.
Как сообщают работники пресс-центра ГУ МВД в регионе, 21 декабря девушка, проживающая в Донецке, покинула дом, после чего не выходила на связь с родственниками.
Как отмечают близкие пропавшей, на момент исчезновения на ней были зеленая куртка и высокие сапоги. Работники правоохранительных органов ведут поиск свидетелей, проводится опрос знакомых школьницы.
Автор: Валерий Антонов