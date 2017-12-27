Ученые: 2018 год идеально подходит для введения разнообразия в сексуальную жизнь

Никки Гольдштейн из Университета психологии и сексологии в Австралии рассказала, что существует перечень определенных советов, касающихся не только мужчин, но и женщин. В первую очередь, стоит задуматься об обновлении сексуальной жизни. Интимные встречи и разнообразие позволят укрепить отношения пары.1. Решение всех конфликтовПсихологи рекомендуют с наступлением нового года оставить все проблемы позади. В частности это касается ссор в личной жизни. Пары, которые живут вместе или встречаются более трех лет, могут даже не замечать большого количества конфликтов. По словам специалистов, начало отношений с нуля даст возможность не только укрепить их, но и существенно разнообразить сексуальную жизнь.2. Удовлетворение у обоих партнеровСексуальная жизнь во многом зависит именно от удовольствия, которое получают партнеры. В случае, если мужчина или женщина не получают должного эффекта от полового акта, его можно считать бессмысленным. Эксперты рекомендуют в первую очередь задумываться об удовлетворении партнера, что позволит существенно улучшить сексуальную жизнь.3. Откровенность в желанияхВ супружеских парах, которые только начали совместную жизнь, часто имеются проблемы с взаимопониманием. В случае, если один и партнеров не рассказывает о своих желаниях, отношения могут оказаться на грани развала. Доктор Гольдштейн в своем докладе порекомендовала быть с партнерами предельно честными, что даст возможность разнообразить половую жизнь.4. Романтика в отношенияхПо словам специалистов, мужчины часто склонны к искоренению романтики из отношений. Женщины реагируют на такую смену приоритетов болезненно, ввиду чего сексуальное желание у них начинает постепенно пропадать. Исследователи рекомендуют не скупиться на прелюдии. Кроме того, мужчинам стоит баловать женщин различными комплиментами и откровенными историями.5. Использование игрушек и гелейПрименение различных игрушек может также освежить отношения. По словам специалистов, подобные вещи давно стали привычными в современном обществе, ввиду чего их не стоит стесняться.6. Отсутствие графикаСпециалисты рекомендуют не придерживаться никаких графиков половой жизни. В случае, если в интиме появляется распорядок, он превращается в рутину, что не придется по нраву ни одному из партнеров. По словам экспертов, сексуальная жизнь должна быть максимально спонтанной, что придаст отношениям романтики.