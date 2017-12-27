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Ученые: 2018 год идеально подходит для введения разнообразия в сексуальную жизнь
Ученые из Австралии сообщили, что следующий год будет благоприятным для разрешения сексуальных проблем в семейных парах. По словам специалистов, с наступлением 1 января стоит забыть о всех конфликтах и начать отношения с новой страницы.

Ученые: 2018 год идеально подходит для введения разнообразия в сексуальную жизнь


Никки Гольдштейн из Университета психологии и сексологии в Австралии рассказала, что существует перечень определенных советов, касающихся не только мужчин, но и женщин. В первую очередь, стоит задуматься об обновлении сексуальной жизни. Интимные встречи и разнообразие позволят укрепить отношения пары.

1. Решение всех конфликтов

Психологи рекомендуют с наступлением нового года оставить все проблемы позади. В частности это касается ссор в личной жизни. Пары, которые живут вместе или встречаются более трех лет, могут даже не замечать большого количества конфликтов. По словам специалистов, начало отношений с нуля даст возможность не только укрепить их, но и существенно разнообразить сексуальную жизнь.

2. Удовлетворение у обоих партнеров

Сексуальная жизнь во многом зависит именно от удовольствия, которое получают партнеры. В случае, если мужчина или женщина не получают должного эффекта от полового акта, его можно считать бессмысленным. Эксперты рекомендуют в первую очередь задумываться об удовлетворении партнера, что позволит существенно улучшить сексуальную жизнь.

3. Откровенность в желаниях

В супружеских парах, которые только начали совместную жизнь, часто имеются проблемы с взаимопониманием. В случае, если один и партнеров не рассказывает о своих желаниях, отношения могут оказаться на грани развала. Доктор Гольдштейн в своем докладе порекомендовала быть с партнерами предельно честными, что даст возможность разнообразить половую жизнь.

4. Романтика в отношениях

По словам специалистов, мужчины часто склонны к искоренению романтики из отношений. Женщины реагируют на такую смену приоритетов болезненно, ввиду чего сексуальное желание у них начинает постепенно пропадать. Исследователи рекомендуют не скупиться на прелюдии. Кроме того, мужчинам стоит баловать женщин различными комплиментами и откровенными историями.

5. Использование игрушек и гелей

Применение различных игрушек может также освежить отношения. По словам специалистов, подобные вещи давно стали привычными в современном обществе, ввиду чего их не стоит стесняться.

6. Отсутствие графика

Специалисты рекомендуют не придерживаться никаких графиков половой жизни. В случае, если в интиме появляется распорядок, он превращается в рутину, что не придется по нраву ни одному из партнеров. По словам экспертов, сексуальная жизнь должна быть максимально спонтанной, что придаст отношениям романтики.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 13:18
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