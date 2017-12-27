Едизавета Триандафилиди показалась в сексуальном образе и призвала не судить ее строго
Елизавета Триандафилиди появилась на съемках в новом сексуальном образе. В комментариях она призвала пользователей не судить строго, поскольку все иногда совершают ошибки.
«Все оступаются и ошибаются... не судите и не будьте судимы, разбирайте свои ошибки и работайте над собой», - отметила она в комментарии.
Пользователи встретили публикацию большим количеством негатива. Они обругали её прическу и кожаное платье. Один из пользователей сделал ироничный комментарий о том, что Триандафилиди прибыла на съемки с работы. При этом нашлись и те, кто встал на защиту знаменитости.
«Все оступаются и ошибаются... не судите и не будьте судимы, разбирайте свои ошибки и работайте над собой», - отметила она в комментарии.
Пользователи встретили публикацию большим количеством негатива. Они обругали её прическу и кожаное платье. Один из пользователей сделал ироничный комментарий о том, что Триандафилиди прибыла на съемки с работы. При этом нашлись и те, кто встал на защиту знаменитости.
Автор: Валерий Антонов