Ученые: В космосе могут находиться миллионы обитаемых лун
В пределах космоса могут находиться миллионы обитаемых лун, однако такие объекты еще не изучены человечеством. Соответствующие предположения сделаны учеными из Корнеллского университета в США при поддержке французских коллег из Национального центра научных исследований.
По мнению ученых, в преобладающем большинстве существующих в пределах космоса звездных систем непосредственно вокруг планет и звезд могут находиться миллионы небольших лун. При этом не исключается, что значительная часть таких объектов может являться обитаемой. Согласно оценкам научных работников, на одно светило способно приходиться до ста спутников компактных размеров, однако их “химия” и прочие важные особенности пока не были изучены.
Не исключают исследователи и вероятность того, что под действием звездной гравитации луны могут оказываться за пределами звездных систем, фактически “блуждая” в открытом космосе.
Ранее ученым удалось установить, что ионизирующее излучение могло поменять структуру молекул Вселенной.
По мнению ученых, в преобладающем большинстве существующих в пределах космоса звездных систем непосредственно вокруг планет и звезд могут находиться миллионы небольших лун. При этом не исключается, что значительная часть таких объектов может являться обитаемой. Согласно оценкам научных работников, на одно светило способно приходиться до ста спутников компактных размеров, однако их “химия” и прочие важные особенности пока не были изучены.
Не исключают исследователи и вероятность того, что под действием звездной гравитации луны могут оказываться за пределами звездных систем, фактически “блуждая” в открытом космосе.
Ранее ученым удалось установить, что ионизирующее излучение могло поменять структуру молекул Вселенной.
Автор: Марина Вебер