Несколько тройных ДТП произошли накануне в Тюмени
В Тюмени из-за невнимательности водителей произошли две тройные аварии. Оба столкновения случились по одной причине: при повороте налево виновники не уступили дорогу автомобилям, следовавшим во встречном направлении.
Первая авария случилась на улице Республики на нерегулируемом перекрестке. "Ока" спровоцировала столкновение с Honda и Peugeot, не ожидавшими маневра от встречного автомобиля. Позже, из-за аналогичного нарушения ПДД, в пытавшуюся проскочить грузовую Газель врезались Renault Logan и Daewoo Matiz. В обеих инцидентах пострадавшие отделались ушибами и разбитыми машинами.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают причины произошедших ДТП.
Первая авария случилась на улице Республики на нерегулируемом перекрестке. "Ока" спровоцировала столкновение с Honda и Peugeot, не ожидавшими маневра от встречного автомобиля. Позже, из-за аналогичного нарушения ПДД, в пытавшуюся проскочить грузовую Газель врезались Renault Logan и Daewoo Matiz. В обеих инцидентах пострадавшие отделались ушибами и разбитыми машинами.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают причины произошедших ДТП.
Автор: Артемов Сергей