Ученые открыли новый метод для регистрации гравитационных волн по сдвигу звезд
Ученые сообщили об открытии нового способа регистрации гравитационных волн. В этом окажут помощь наблюдения за сдвигом звезд. Астрономы из Великобритании выразили уверенность, что разработанный ими метод позволит сжать значительно большее количество данных относительно местоположения светил, а также выделить из среди волн, которые характеризуются высокой точностью.
Первый раз гравитационные волны удалось зарегистрировать еще в 2016 году работниками обсерватории LIGO. Они появились при слиянии 2-х черных дыр, масса которых составляла 29 и 36 масс Солнц. В целях изучения волн с малой частотой можно использовать массивы пульсаров. Эти скоростные нейтронные звезды отличаются высокой точностью.
После того, как волны проходят сквозь систему пульсара, возникает доплеровский сдвиг, после чего возникает ощущение, что период нейтронного светила несколько изменился. Когда астрономы контролируют состояние пульсара в течение длительного времени, подобные изменений можно зарегистрировать приборами. Вдобавок, вычислить гравитационные волны можно на основании перемещения звезд в космическом пространстве, однако данный не получается опробовать на практике вследствие огромного сила светил.
Первый раз гравитационные волны удалось зарегистрировать еще в 2016 году работниками обсерватории LIGO. Они появились при слиянии 2-х черных дыр, масса которых составляла 29 и 36 масс Солнц. В целях изучения волн с малой частотой можно использовать массивы пульсаров. Эти скоростные нейтронные звезды отличаются высокой точностью.
После того, как волны проходят сквозь систему пульсара, возникает доплеровский сдвиг, после чего возникает ощущение, что период нейтронного светила несколько изменился. Когда астрономы контролируют состояние пульсара в течение длительного времени, подобные изменений можно зарегистрировать приборами. Вдобавок, вычислить гравитационные волны можно на основании перемещения звезд в космическом пространстве, однако данный не получается опробовать на практике вследствие огромного сила светил.
Автор: Валерий Антонов