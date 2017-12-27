В день открытия в Башкирии эвакуировали посетителей гипермаркета
На территории Башкирии эвакуировали посетителей нового гипермаркета “Лента”, что произошло в день его открытия. Причиной этому послужил, по данным экстренных служб республики, звонок с сообщением о вызывающем подозрения предмете.
Вышеупомянутый инцидент отмечен в среду, 27 декабря, на территории города Стерлитамак, где проходило торжественное открытие нового гипермаркета. После звонка с сообщением о странном предмете, оставленном в стенах здания и не имеющем владельца, было принято решение в целях безопасности организовать эвакуацию граждан, и в сумме пришлось вывести порядка 15 тысяч человек.
В пресс-центре МВД по Башкирии факт вышеупомянутого обращения и последующей эвакуации посетителей официально подтвердили. Отмечается, что в связи с указанным инцидентом организована соответствующая проверка, специалисты прочесывают здание “Ленты” на наличие угрозы. Кроме того, предпринимаются все необходимые меры для установления личности человека, уведомившего о якобы подозрительном предмете местные экстренные службы.
Вышеупомянутый инцидент отмечен в среду, 27 декабря, на территории города Стерлитамак, где проходило торжественное открытие нового гипермаркета. После звонка с сообщением о странном предмете, оставленном в стенах здания и не имеющем владельца, было принято решение в целях безопасности организовать эвакуацию граждан, и в сумме пришлось вывести порядка 15 тысяч человек.
В пресс-центре МВД по Башкирии факт вышеупомянутого обращения и последующей эвакуации посетителей официально подтвердили. Отмечается, что в связи с указанным инцидентом организована соответствующая проверка, специалисты прочесывают здание “Ленты” на наличие угрозы. Кроме того, предпринимаются все необходимые меры для установления личности человека, уведомившего о якобы подозрительном предмете местные экстренные службы.
Автор: Марина Вебер