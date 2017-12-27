Уфологи: В центре Земли живут сбежавшие от нацистов трехметровые пришельцы
Уфологи рассказали, что в центре Земли прячутся ужасающие, трехметровые пришельцы, сбежавшие от нацистов еще во времена Второй мировой войны. Сенсационное заявление конспиролога Родни Клэффа появилось в профильном издании.
NASA скрывает от человечества любые факты, доказывающие существование инопланетян. Состоя во всемирном заговоре, ученым удалось годами сдерживать утечку данных о пришельцах гигантского роста, живущих по соседству с людьми.
«Высшая» раса людей, к которой могут относиться и викинги, могла сбежать от нацистов и укрыться под Землей с толщиной оболочки в 800 миль. Попасть в их убежище можно через вход в Гималаях или на полюсах.
Ранее сообщалось, что пришельцы нападут на Землю до конца года.
NASA скрывает от человечества любые факты, доказывающие существование инопланетян. Состоя во всемирном заговоре, ученым удалось годами сдерживать утечку данных о пришельцах гигантского роста, живущих по соседству с людьми.
«Высшая» раса людей, к которой могут относиться и викинги, могла сбежать от нацистов и укрыться под Землей с толщиной оболочки в 800 миль. Попасть в их убежище можно через вход в Гималаях или на полюсах.
Ранее сообщалось, что пришельцы нападут на Землю до конца года.
Автор: Джанабилова Татьяна П