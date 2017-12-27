Андрей Малахов анонсировал выход шоу «Прямой эфир» с героями фильма "Ирония судьбы"
Андрей Малахов анонсировал новый выпуск шоу «Прямой эфир», в котором появятся актеры, исполнившие главные роли в картине «Ирония судьбы» - Барбара Брыльска и Андрей Мягков. Подписчики телеведущего встретили новость множеством восторженных комментариев.
«Мечты сбываются! Накануне 2018 - впервые спустя 40 лет! герои картины «Ирония судьбы» Барбара Брыльска и Андрей Мягков вместе в специальной финальной программе года “Прямой эфир” в пятницу в 17:50! С любимыми не расставайтесь... (и 31 декабря также)», - указывает Малахов в совещании.
Пользователи отметили, что для многих этот фильм любимый. Необычное оформление анонса с использованием кадров из оригинальной картины подняло пользователям настроение.
«Мечты сбываются! Накануне 2018 - впервые спустя 40 лет! герои картины «Ирония судьбы» Барбара Брыльска и Андрей Мягков вместе в специальной финальной программе года “Прямой эфир” в пятницу в 17:50! С любимыми не расставайтесь... (и 31 декабря также)», - указывает Малахов в совещании.
Пользователи отметили, что для многих этот фильм любимый. Необычное оформление анонса с использованием кадров из оригинальной картины подняло пользователям настроение.
Автор: Валерий Антонов