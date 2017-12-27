Ольга Бузова назвала Дмитрия Тарасова балластом
В канун Нового года на телеканале ТНТ в перерывах между передачами транслируют смешные ролики с различными звездами, где они говорят различные юмористические фразы либо поздравления. В одном из них Ольга Бузова призналась, что сбросила балласт, видимо намекая на Дмитрия Тарасова.
По тексту ролика популярная ведущая и певица поведала про личные достижения в уходящем году. Ольга Бузова похвасталась, что ее Instagram подрос на 5 млн. фолловеров, появилось пять новых треков и что она наконец-то сбросила балласт. Пользователи соцсетей сразу же предположили, что этим словом Бузова называет своего бывшего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, с которым они официально расстались в этом году.
По тексту ролика популярная ведущая и певица поведала про личные достижения в уходящем году. Ольга Бузова похвасталась, что ее Instagram подрос на 5 млн. фолловеров, появилось пять новых треков и что она наконец-то сбросила балласт. Пользователи соцсетей сразу же предположили, что этим словом Бузова называет своего бывшего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, с которым они официально расстались в этом году.
Автор: Артемов Сергей