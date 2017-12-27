Бренд Roewe презентовал двухмоторный электрический кроссовер Marvel X
Базирующийся на территории Китая бренд Roewe презентовал общественности двухмоторный электрический кроссовер Marvel X. Внешность транспортного средства рассекречена на новых фото.
Так, при традиционных для кроссовера габаритах вес Roewe Marvel X составит всего 1,76 тонны. Модель оснащена двумя электромоторами, по одному на каждую ось. Первый из них способен генерировать порядка 116 лошадиных сил, способности второго составляют 71 “лошадку”. Благодаря электрической силовой установке кроссовер от китайского бренда сможет разгоняться до 180 км/час.
Пока производитель не торопится раскрывать, какой запас хода обеспечат для Roewe Marvel X электромоторы, а также компания скрыла некоторые другие технические характеристики. О сроках выхода кроссовера на рынок данных нет, но имеются сведения, что модель, скорее всего, будет доступна для приобретения только в пределах Поднебесной.
Ранее предоставлялись сведения, что на просторах Сети рассекретили внешний вид нового электрокроссовера Roewe Marvel X.
Так, при традиционных для кроссовера габаритах вес Roewe Marvel X составит всего 1,76 тонны. Модель оснащена двумя электромоторами, по одному на каждую ось. Первый из них способен генерировать порядка 116 лошадиных сил, способности второго составляют 71 “лошадку”. Благодаря электрической силовой установке кроссовер от китайского бренда сможет разгоняться до 180 км/час.
Пока производитель не торопится раскрывать, какой запас хода обеспечат для Roewe Marvel X электромоторы, а также компания скрыла некоторые другие технические характеристики. О сроках выхода кроссовера на рынок данных нет, но имеются сведения, что модель, скорее всего, будет доступна для приобретения только в пределах Поднебесной.
Ранее предоставлялись сведения, что на просторах Сети рассекретили внешний вид нового электрокроссовера Roewe Marvel X.
Автор: Марина Вебер