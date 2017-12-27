В Австралии девушка поймала трехногую рыбу
В Австралии девушка поймала у побережья Квинсленда странное 30-сантиметровое существо. При детальном рассмотрении выяснилось, что это рыба с плавниками и тремя отростками-ногами. Сведения предоставлены изданием Daily Mail.
Австралийка сфотографировала находку и опубликовала снимки в соцсети Facebook, попросив подписчиков идентифицировать существо, которое она отпустила на волю.
Одни пользователи решили, что рыба поймана в районе Чернобыля. Большинство граждан настаивали, что вид относится к рыбе-жабе, входящей в семейство клоуновых. Для этих особей характерным местом обитания стали воды экватора.
Ранее в Австралии поймали самую страшную в мире рыбу.
Австралийка сфотографировала находку и опубликовала снимки в соцсети Facebook, попросив подписчиков идентифицировать существо, которое она отпустила на волю.
Одни пользователи решили, что рыба поймана в районе Чернобыля. Большинство граждан настаивали, что вид относится к рыбе-жабе, входящей в семейство клоуновых. Для этих особей характерным местом обитания стали воды экватора.
Ранее в Австралии поймали самую страшную в мире рыбу.
Автор: Джанабилова Татьяна П