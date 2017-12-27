В Воронежской области в ДТП погибли 2 человека
Произошедшее ДТП в Воронежской области 26.12 в 19:15 имело крайне печальные последствия. На загородной автотрассе водитель грузового автомобиля МАН столкнулся на большой скорости с ВАЗ-2110, владелец которой не справился с управлением.
Быстро прибывшая полиция приступила к проверке по фактам аварии, а управление МВД уже предоставило исчерпывающие результаты.
62-летний водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где он и его пассажир погибли почти сразу, при прямом столкновении с грузовиком 35-летнего жителя Аннинского района.
Быстро прибывшая полиция приступила к проверке по фактам аварии, а управление МВД уже предоставило исчерпывающие результаты.
62-летний водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где он и его пассажир погибли почти сразу, при прямом столкновении с грузовиком 35-летнего жителя Аннинского района.
Автор: Драгомирецкий Владислав