Анна Седокова назвала конец 2017 года полным разочарований из-за срыва планов на вечер
Анна Седокова сообщила, что уходящий год оказался для неё полным разочарований. Известная певица готовилась по-особому провести вечер, однако сильно огорчилась из-за срыва планов.
«Конец года выходит очень странный. Такое количество расставаний и разочарований. Чему-то, наверное, он хочет научить меня. Вчера хотела отправиться ночью погулять, весь день настраивалась. Нарядилась, помаду накрасила, уложилась, попрощалась с дочерью, вышла. Поругалась, сильно расстроилась, возвратилась к дочери, уселась на её кровать, посмотрела сериал и вместе с ней уснула», — сообщила Седокова.
Отметим, артистка в одиночку воспитывает 3-х детей. Сын родился у артистки весной 2017 года.
«Конец года выходит очень странный. Такое количество расставаний и разочарований. Чему-то, наверное, он хочет научить меня. Вчера хотела отправиться ночью погулять, весь день настраивалась. Нарядилась, помаду накрасила, уложилась, попрощалась с дочерью, вышла. Поругалась, сильно расстроилась, возвратилась к дочери, уселась на её кровать, посмотрела сериал и вместе с ней уснула», — сообщила Седокова.
Отметим, артистка в одиночку воспитывает 3-х детей. Сын родился у артистки весной 2017 года.
Автор: Валерий Антонов