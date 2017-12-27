В Иванове спор из-за парковки закончился стрельбой и поножовщиной
27 декабря, днем, в Иваново из-за конфликта, возникшего вокруг автомобильной парковки, мужчина выстрелил в лицо оппонента из газового пистолета и нанес ему ножевое ранение в область ноги. Сведения об инциденте, произошедшем на улице 8 Марта, предоставлены УМВД РФ.
Как рассказал Владислав Радостин, председатель управления, пострадавший доставлен в медучреждение. Врачи пока не охарактеризовали степень тяжести его травм. На месте происшествия работают сотрудники Росгвардии. Детали инцидента устанавливаются, проводится проверка.
Ранее в Иванове нашли тело мужчины.
Как рассказал Владислав Радостин, председатель управления, пострадавший доставлен в медучреждение. Врачи пока не охарактеризовали степень тяжести его травм. На месте происшествия работают сотрудники Росгвардии. Детали инцидента устанавливаются, проводится проверка.
Ранее в Иванове нашли тело мужчины.
Автор: Джанабилова Татьяна П