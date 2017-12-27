В 2018 году HTC выпустит ограниченное количество смартфонов
В 2018 году базирующаяся на территории Тайваня компания HTC выпустит на рынок ограниченное количество смартфонов. Об этом говориться в исследовании маркетинговой фирмы R&D.
HTC испытывает трудности, особенно после продажи большей части своего мобильного персонала Google. Несмотря на это, тайваньская компания планирует вернуться в бизнес смартфонов, но этого может не произойти в 2018. Согласно отраслевым источникам, в грядущем году HTC запустит ограниченное количество смартфонов, а основное внимание будет уделено одному флагману и нескольким смартфонам среднего класса на базе Android.
Чтобы улучшить свое присутствие в сегменте среднего класса, в январе 2018 года HTC планирует выпустить версию HTC U11 + с водяным охлаждением. Соответствующего объявления эксперты ждут в рамках выставки CES, которая состоится в следующем месяце.
В планы бренда также включен новый флагманский девайс, предположительно, HTC U12. Предварительно, устройство получит дисплей Quad HD, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и двойную камеру.
HTC испытывает трудности, особенно после продажи большей части своего мобильного персонала Google. Несмотря на это, тайваньская компания планирует вернуться в бизнес смартфонов, но этого может не произойти в 2018. Согласно отраслевым источникам, в грядущем году HTC запустит ограниченное количество смартфонов, а основное внимание будет уделено одному флагману и нескольким смартфонам среднего класса на базе Android.
Чтобы улучшить свое присутствие в сегменте среднего класса, в январе 2018 года HTC планирует выпустить версию HTC U11 + с водяным охлаждением. Соответствующего объявления эксперты ждут в рамках выставки CES, которая состоится в следующем месяце.
В планы бренда также включен новый флагманский девайс, предположительно, HTC U12. Предварительно, устройство получит дисплей Quad HD, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и двойную камеру.
Автор: Марина Вебер