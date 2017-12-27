"Один дома" назван лучшим новогодним фильмом всех времен

Один домаДанная комедия впервые появилась на экранах в начале 90-х и сразу же стала главным новогодним хитом. Несколько поколений фактически выросли на приключениях Кевина МакКалистера, сражающегося со злыми бандитами, пытающимися ограбить дом его родителей. Особую атмосферу в картине вызывают пейзажи небольшого американского пригорода, в котором уютно расположены украшенные под Новый год дома. По сюжету, семья МакКалистеров собирается на отдых, собрав всех родственников в одном доме. Кевин постоянно вредничает, ввиду чего спорит с родителями. В итоге его отправляют на чердак, где он проводит почти всю ночь перед кануном Рождества. На утро он замечает, что его новогодние желания сбылись, а родители бесследно исчезли. Также стоит выделить и сиквел под названием «Один дома 2», который также получил признание критиков и зрителей. Следом за ним последовали несколько частей, снятых другими режиссерами с иными актерами.Дневник Бриджит ДжонсДанная картина не имеет особого новогоднего сценария, однако действия в ней разворачиваются в канун Нового года. Фильм получил массу положительных отзывов от критиков и зрителей, став культовым. По сюжету, Бриджит Джонс ведет сомнительный образ жизни, употребляя много алкоголя и жирно пищи. В день она выкуривает по нескольку пачек сигарет, из-за чего постоянно кашляет. В один момент она осознает, что в жизни нужно что-то менять, решаясь на начало нового этапа. Она бросает курить и пить и встречает сразу нескольких кавалеров. Мужчина, который ей нравится, не обращает на нее внимания, а другой – наоборот, пытается завязать с ней отношения. Фильм стал не только культовым, но и получил сразу два продолжения, однако последнее не сыскало особой популярности в прокате и среди зрителей.Рождественская история«Рождественская история» — это достойное воплощение классического произведения Чарльза Диккенса в анимационной ленте, богатой духом Рождества и сказочной атмосферой. Режиссер ленты неоднократно отмечал, что несколько месяцев переделывал оригинальный сценарий для того, чтобы все персонажи озвучки идеально подходили к нему. История финансиста Скруджа имеет также философский подтекст. Благодаря ей даже самые маленькие зрители смогут понять, что в жизни нужно ко всем относиться одинаково и стараться избегать трудностей на своем пути.Вечера на хуторе близ ДиканькиДанная классическая картина полюбилась не только жителям СССР и стран постсоветского пространства, но и зарубежным зрителям. Для более широкого проката ее даже перевели на несколько языков. Даже то, что она была снята более 50 лет назад, не делает ее менее увлекательной и интересной. Также стоит выделить особую атмосферу украинского вертепа, которая была передана благодаря использованию странных строений и бутафорских декораций. Образ черта в ленте также получился очень каноничным и устрашающим. В то же время, актер смог придать персонажу комичности, свойственной украинской народной лирике. По сюжету, главный герой должен добыть для своей возлюбленной Оксаны черевички, имеющиеся только в Петербурге.Гарри Поттер и философский каменьИстория о Гарри Поттере и его друзья также относится к новогодним лентам в России, так как именно в зимний период ее показывают почти по всем телеканалам. Первая часть легендарной саги принесла популярность всем главным актерам. Кроме того, благодаря работе всей команды фильм получился очень качественным, что задало базу для продолжений франшизы. Многие зрители отмечают, что росли вместе с персонажами Гарри Поттера и его друзей. По сюжету, Гарри является ребенком у приемных родителей, которые его совсем не любят. В один момент за ним приходит Хагрид, забирающий его в Хогвартс. Там будущему магу предстоит пройти обучение колдовству и встретиться с самым злейшим врагом.Подарок на РождествоАрнольд Шварценеггер часто появляется в боевиках, иногда радуя фанатов добрыми и душевными историями. В фильме «Подарок на Рождество» он представлен в образе хорошего отца, который в последний момент забывает купить своему сыну желанный подарок на Рождество. В итоге погоня за игрушкой превращается в настоящий экшн, в котором сам персонаж Шварценеггера примерит костюм супергероя. Звезда «Терминатора» после премьеры фильма заявлял, что ему было очень сложно перестроиться на работу в семейном и развлекательном кино без убийств и драк.Ирония судьбы, или С легким паром!Данная картина стала настоящей классикой отечественного кинематографа. Каждый год ее показывают почти по всем каналам, ввиду чего телезрители знают ее почти наизусть. Кроме того, сам фильм был успешно разобран на цитаты, встречающиеся в разговорной речи и по сей день. По сюжету. Евгений Новосельцев попадает в Ленинград после похода в баню в канун Нового года. Там он оказывается в квартире, по планировке и постановке мебели полностью совпадающей с его собственной. Именно там ему суждено найти новую настоящую любовь, но для этого придется выбраться из неловкой ситуации. Фильм стал культовым также благодаря нескольким шлягерам, звучащим в нем. Среди интересных фактов стоит выделить персонажа Барбары Брыльской, которого озвучивала другая женщина из-за незнания актрисой русского языка.