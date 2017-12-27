"Дом-2": Кирилл Щетинин в видеоролике пообещал открыть тайну беременности Ольги Рапунцель
Кирилл Щетинин, бывший ухажер Ольги Рапунцель, в видеоролике пообещал открыть тайну ее беременности. У другой участницы телепроекта "Дом-2" Александры Артемовой появился новый друг.
В Сети не утихают споры о беременности Ольги Рапунцель. Все точки над "i" пообещал расставить Кирилл Щетинин, планирующий записать ролик, где расскажет правду о животе бывшей подруги. Многие скептически отнеслись к этому заявлению, считая, что все участники проекта связаны обязательствами о неразглашении информации.
Между тем у Александры Артемовой появился новый друг. Не так давно девушка обзавелась малышом йоркширского терьера и через соцсети попросила фолловеров помочь ей в выборе имени для своего любимца.
В Сети не утихают споры о беременности Ольги Рапунцель. Все точки над "i" пообещал расставить Кирилл Щетинин, планирующий записать ролик, где расскажет правду о животе бывшей подруги. Многие скептически отнеслись к этому заявлению, считая, что все участники проекта связаны обязательствами о неразглашении информации.
Между тем у Александры Артемовой появился новый друг. Не так давно девушка обзавелась малышом йоркширского терьера и через соцсети попросила фолловеров помочь ей в выборе имени для своего любимца.
Автор: Артемов Сергей