Пользователи раскритиковали видео с рассказывающей о вторжении СССР в США Бузовой
Ольга Бузова сообщила о вторжении возрожденного СССР в США. Информация представлена в Twitter как часть отрывка несуществующей новостной передачи, которую могли бы транслировать в параллельном мире. Речь идет о вторжении на территорию Соединенных Штатов с одобрения ООН.
Многие пользователи Twitter выразили негодование после просмотра видео. Некоторые отметили не только недовольство видео, но и прошлись по личности Ольги Бузовой. Один из пользователей заявил, что подобных ей высылали за 101-й километр.
Как отметили представители телеканала «ТВ-3», это видео представляло собой «чистой воды стёб». При этом оно является частью сериала «Чернобыль», в котором герой после изменения прошлого попадает в иное настоящее. Выпуск картины проходил на ТНТ, но в прошлом сезоне его транслировал «ТВ-3», являющийся частью медиахолдинга.
Многие пользователи Twitter выразили негодование после просмотра видео. Некоторые отметили не только недовольство видео, но и прошлись по личности Ольги Бузовой. Один из пользователей заявил, что подобных ей высылали за 101-й километр.
Как отметили представители телеканала «ТВ-3», это видео представляло собой «чистой воды стёб». При этом оно является частью сериала «Чернобыль», в котором герой после изменения прошлого попадает в иное настоящее. Выпуск картины проходил на ТНТ, но в прошлом сезоне его транслировал «ТВ-3», являющийся частью медиахолдинга.
Автор: Валерий Антонов