В Москве обокрали помощника и однофамильца Рамзана Кадырова
26 декабря в Москве на 600 тыс. рублей обокрали помощника и однофамильца главы Чечни 41-летнего Рамзана Кадырова. Сведения со ссылкой на инсайдера в полиции появились в СМИ.
Согласно тексту заявления Хасайна Кадырова, вчера, после 22:00, злоумышленник разбил стекло в автомобиле марки Mercedes, припаркованном на Ленинградском проспекте. Неизвестный взял из салона сумку, внутри которой находился IPad, IPhone 6, наличные.
Заведено уголовное дело. Сегодня, 27 декабря, полицейским удалось задержать в качестве подозреваемого 51-летнего уроженца Тульской области.
Ранее в столице из квартиры пенсионера похитили сбережения.
Согласно тексту заявления Хасайна Кадырова, вчера, после 22:00, злоумышленник разбил стекло в автомобиле марки Mercedes, припаркованном на Ленинградском проспекте. Неизвестный взял из салона сумку, внутри которой находился IPad, IPhone 6, наличные.
Заведено уголовное дело. Сегодня, 27 декабря, полицейским удалось задержать в качестве подозреваемого 51-летнего уроженца Тульской области.
Ранее в столице из квартиры пенсионера похитили сбережения.
Автор: Джанабилова Татьяна П