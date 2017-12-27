Карлос Гон покидает пост гендиректора компании Renault
Карлос Гон на официальной основе покидает пост гендиректора французского концерна Renault. Соответствующими сведениями делится с общественностью иностранная газета Les Echos.
Согласно предоставленным сведениям, свой пост Карлос Гон должен официально покинуть уже в феврале 2018 года. При этом иностранные ведомства не называют причины, по которым деятель решил оставить должность главы Renault. Кроме того, еще не озвучено имя того, кто займет место гендиректора французской марки непосредственно после ухода Гона. Источники предполагают, что скорее всего эта должность достанется одному из топ-менеджеров иностранного концерна, и его имя может быть названо уже в ближайшее время.
Карлос Гон стоит во главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, и с февраля этого года деятель официально не числится на посту гендиректора японской марки Nissan.
Ранее “Актуальные новости” информировали, что с начала 2017 года продажи авто марки Renault непосредственно на рынке России показали 18-процентный рост.
Согласно предоставленным сведениям, свой пост Карлос Гон должен официально покинуть уже в феврале 2018 года. При этом иностранные ведомства не называют причины, по которым деятель решил оставить должность главы Renault. Кроме того, еще не озвучено имя того, кто займет место гендиректора французской марки непосредственно после ухода Гона. Источники предполагают, что скорее всего эта должность достанется одному из топ-менеджеров иностранного концерна, и его имя может быть названо уже в ближайшее время.
Карлос Гон стоит во главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, и с февраля этого года деятель официально не числится на посту гендиректора японской марки Nissan.
Ранее “Актуальные новости” информировали, что с начала 2017 года продажи авто марки Renault непосредственно на рынке России показали 18-процентный рост.
Автор: Марина Вебер