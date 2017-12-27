Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.23 USD 57.45
Курс валют на 28.12.2017
exclusive / Общество

В ночь с 1 на 2 января 2018 года москвичей ожидает редкое суперлуние
Суперлуние ждет москвичей и гостей города в ночь с 1 на 2 января 2018 года. Необычайно яркая Луна взойдет над Москвой.

В ночь с 1 на 2 января 2018 года москвичей ожидает редкое суперлуние


Расстояние от Луны к Земле в эту ночь обещает быть всего 357 тысяч километров. По заявлениям специалистов Московского планетария, суперлуние будет до утра освещать небосвод над столицей.

Единственным условием, которое может помешать лицезреть москвичам ярчайшую Луну, будет неясная погода и тучи на небе.
Автор: Бойцова Мария
Вчера, 16:38
Читайте также
Загрузка...
Многодетную семью из Висконсина заморозят в
Бывший профессор оказался в психушке по вине
Власти Крыма одобрили продажу учреждений,
Путин призвал регионы ускорить реструктурирование
Позвонить в Бинбанк теперь можно бесплатно со
В МХТ имени Чехова опровергли сведения о коме
Захарова назвала Украину и борющегося с
В ночь с 1 на 2 января 2018 года москвичей
Гройсман инициировал отставку главы
В Австралии девушка поймала трехногую рыбу
Путин сообщил, что наращивание инвестиций
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Добавление комментария
Последние новости
28.12, 03:32 Брак Михаила Боярского и Ларисы Луппиан спасает любовь
28.12, 03:01 Чипмейкер MediaTek может стать новым партнером Apple
28.12, 02:29 Ученые предложили искать жизнь на Марсе возле
28.12, 02:02 Обнаженная Наталья Штурм полгода ждала особые мужские
28.12, 01:28 Стефанию Маликову в Instagram обвинили в
28.12, 01:00 Volkswagen расширит линейку модификаций кроссоверов
28.12, 00:30 Китайский автопроизводитель SWM обнародовал тизер своего
27.12, 23:59 "Дом-2": Кирилл Щетинин в видеоролике пообещал открыть
27.12, 23:40 Ученые: Противогололедные реагенты загрязняют водоемы
27.12, 23:20 Ольга Бузова назвала Дмитрия Тарасова балластом
27.12, 23:01 Анна Седокова назвала конец 2017 года полным
27.12, 22:40 Ученые открыли новый метод для регистрации
27.12, 22:20 Система PSN в GT Sport приняла резкий наплыв игроков за
27.12, 22:00 Ученые: Выживаемость рыб увеличивается при отсутствии
27.12, 21:40 Ученые создали анимацию процесса рождения Солнечной
27.12, 21:20 Игорь Николаев показал на видео свою подросшую дочь
27.12, 21:09 Многодетную семью из Висконсина заморозят в жидком азоте
27.12, 21:06 Ученые нашли уязвимость, позволяющую взломать любой
27.12, 21:02 Ученые: Корица снижает уровень холестерина в крови
27.12, 21:00 В Японии умерла девушка, содержавшаяся родителями