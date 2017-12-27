В ночь с 1 на 2 января 2018 года москвичей ожидает редкое суперлуние
Суперлуние ждет москвичей и гостей города в ночь с 1 на 2 января 2018 года. Необычайно яркая Луна взойдет над Москвой.
Расстояние от Луны к Земле в эту ночь обещает быть всего 357 тысяч километров. По заявлениям специалистов Московского планетария, суперлуние будет до утра освещать небосвод над столицей.
Единственным условием, которое может помешать лицезреть москвичам ярчайшую Луну, будет неясная погода и тучи на небе.
Расстояние от Луны к Земле в эту ночь обещает быть всего 357 тысяч километров. По заявлениям специалистов Московского планетария, суперлуние будет до утра освещать небосвод над столицей.
Единственным условием, которое может помешать лицезреть москвичам ярчайшую Луну, будет неясная погода и тучи на небе.
Автор: Бойцова Мария