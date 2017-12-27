Собственница iPhone подала иск против Apple на сумму в триллион долларов
Собственница iPhone подала иск в отношении компании Apple, требуя взыскать почти триллион долларов. Сумма в $999999999000 была указана как компенсация за то, что члены компании намеренно понижают производительность собственных устройств. Женщина в первую очередь обвиняет производителя в недобросовестной конкуренции, а также мошенничестве, выраженном в сокрытия сведений от покупателей.
Истец уверена, пользователи устройств вынуждены приобретать новые устройства по той причине, что работники компании целенаправленно понижает продуктивность собственных устройств.
Корпорация Apple подтвердила, что специально уменьшает скорость работы процессоров выпущенных ранее моделей iPhone. При этом против компании подали большое число исков по причине замедления работы смартфонов.
Истец уверена, пользователи устройств вынуждены приобретать новые устройства по той причине, что работники компании целенаправленно понижает продуктивность собственных устройств.
Корпорация Apple подтвердила, что специально уменьшает скорость работы процессоров выпущенных ранее моделей iPhone. При этом против компании подали большое число исков по причине замедления работы смартфонов.
Автор: Валерий Антонов