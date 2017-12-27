Ученые: Противогололедные реагенты загрязняют водоемы
Американские ученые доказали, что противогололедные реагенты загрязняют водоемы. Результаты исследования обнародованы в издании Environmental Science and Technology.
Ученые заметили, что в течение последних 10 лет концентрация солей в водоемах Балтимора стала расти из-за химических реагентов. Снег, растаяв, превращается в сточные воды с химикатами, которые очистные системы не могут полностью уловить. Соли попадают не только в реки и моря, но и скважины с питьевой водой.
Чрезмерное содержание натрия хлорида негативно отражается на вкусе и качестве воды. В дальнейшем природе может быть нанесен непоправимый вред. К жизни в соли не смогут приспособиться многие земноводные и рыбы и навсегда исчезнут с Земли.
Ранее сообщалось, что фейерверки портят атмосферу.
Ученые заметили, что в течение последних 10 лет концентрация солей в водоемах Балтимора стала расти из-за химических реагентов. Снег, растаяв, превращается в сточные воды с химикатами, которые очистные системы не могут полностью уловить. Соли попадают не только в реки и моря, но и скважины с питьевой водой.
Чрезмерное содержание натрия хлорида негативно отражается на вкусе и качестве воды. В дальнейшем природе может быть нанесен непоправимый вред. К жизни в соли не смогут приспособиться многие земноводные и рыбы и навсегда исчезнут с Земли.
Ранее сообщалось, что фейерверки портят атмосферу.
Автор: Джанабилова Татьяна П