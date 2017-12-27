Из-за ДТП с бетономешалкой на КАД в Петербурге образовалась пробка
На территории Санкт-Петербурга отмечено ДТП с участием бетономешалки, вследствие чего на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) образовалась внушительных размеров пробка. Об указанном инциденте сообщают посредством соцсетей очевидцы событий.
Согласно полученным сведениям, инцидент на КАД в Северной столице отмечен днем среды, 27 декабря. Предварительно, на участке после съезда на Энгельса не смогли разминуться несколько авто, одно из которых — бетономешалка. При каких обстоятельствах отмечена авария не уточняется, но из-за нее перекрыты несколько полос движения. Грузовому транспорту по этому участку КАД не проехать, утверждают очевидцы, также здесь образовалась значительная пробка. Некоторые водители сдают назад, чтобы найти другой путь, призывая остальных автомобилистов временно осуществлять движение в объезд.
Сведений о пострадавших вследствие ДТП не предоставляется, также инцидент пока не комментировали в органах правопорядка Петербурга.
Ранее предоставлялись сведения, что в Петербурге всего за 12 часов удалось зафиксировать порядка 300 аварий.
Согласно полученным сведениям, инцидент на КАД в Северной столице отмечен днем среды, 27 декабря. Предварительно, на участке после съезда на Энгельса не смогли разминуться несколько авто, одно из которых — бетономешалка. При каких обстоятельствах отмечена авария не уточняется, но из-за нее перекрыты несколько полос движения. Грузовому транспорту по этому участку КАД не проехать, утверждают очевидцы, также здесь образовалась значительная пробка. Некоторые водители сдают назад, чтобы найти другой путь, призывая остальных автомобилистов временно осуществлять движение в объезд.
Сведений о пострадавших вследствие ДТП не предоставляется, также инцидент пока не комментировали в органах правопорядка Петербурга.
Ранее предоставлялись сведения, что в Петербурге всего за 12 часов удалось зафиксировать порядка 300 аварий.
Автор: Марина Вебер