Барак Обама заскучал по президентскому креслу
Сорок четвертый президент США Барак Обама в откровенном разговоре с принцем Генри Уэльским с ностальгией вспоминал свою бывшую работу. Он признался, что очень скучает по президентской должности.
Барак Обама поздравил внука английской королевы Елизаветы II с помолвкой и разоткровенничался про свои ощущения в качестве экс-президента. "Я совершенно спокойно чувствовал себя, когда покидал Белый дом. Появилась возможность больше быть с женой, с семьей. Но сейчас я скучаю по президентской работе, она была захватывающей," - признался Обама.
Барак Обама поздравил внука английской королевы Елизаветы II с помолвкой и разоткровенничался про свои ощущения в качестве экс-президента. "Я совершенно спокойно чувствовал себя, когда покидал Белый дом. Появилась возможность больше быть с женой, с семьей. Но сейчас я скучаю по президентской работе, она была захватывающей," - признался Обама.
Автор: Артемов Сергей