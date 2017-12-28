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Китайский автопроизводитель SWM обнародовал тизер своего первого кроссовера
Китайский производитель транспортных средств «SWM» разместил в Сети тизерный фотоснимок своего дебютного кроссовера 5402. Технические характеристики автомобиля, а также дату его премьеры, компания пока решила держать в секрете.

Китайский автопроизводитель SWM обнародовал тизер своего первого кроссовера

По предварительным данным экспертов, первый кроссовер разработчика получит передний привод, поскольку полный привод редко устанавливаются на автомобили предназначенные для рынка Поднебесной. Пока что автопроизводитель рассчитывает только на местный рынок. За неделю до размещения этих снимков, в Сети также появились первые чертежи данного автомобиля.

Стоит отметить, что китайский автозавод принадлежит итальянской компании «Sironi Vergani Vimercate Milano», которая была открыта еще в 1971 году в Милана, и занималась производством мотоциклов. Позже компания была закрыта, а с 2014 года, после подписания контракта с Brilliance, продолжила свою деятельность в Китае.

Напомним, летом прошлого года автоконцерн представил компактвэн Х7, а весной этого года в продаже появилась модель Х3.
Автор: Артем Васильев
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