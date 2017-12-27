Волочкова удивила пользователей публикацией с пожеланиями доброго утра в обед
Анастасия Волочкова опубликовала на личной странице в Instagram пожелание доброго утра. Пользователей удивил тот факт, что сообщение появилось в обеденное время.
«Доброе светлое домашнее прекрасное утро. Полное светлых эмоций. Как здорово, когда можно позволять себе просыпаться тогда, когда этого пожелает душа», - сообщила Волочкова в комментарии к публикации.
Поклонники разместили комментарии в ответными пожеланиями. При этом одни сообщили, что их радует отсутствие на снимке шпагата, а другие этому факту огорчились. За 5 минут с момента публикации фото собрало больше 600 отметок «Нравится».
«Доброе светлое домашнее прекрасное утро. Полное светлых эмоций. Как здорово, когда можно позволять себе просыпаться тогда, когда этого пожелает душа», - сообщила Волочкова в комментарии к публикации.
Поклонники разместили комментарии в ответными пожеланиями. При этом одни сообщили, что их радует отсутствие на снимке шпагата, а другие этому факту огорчились. За 5 минут с момента публикации фото собрало больше 600 отметок «Нравится».
Автор: Валерий Антонов