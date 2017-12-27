В Кирове пьяный мужчина выставил на мороз своего 3-летнего пасынка
В Кирове пьяный мужчина осознанно выставил на мороз своего трехлетнего пасынка, на котором из одежды была только майка. От гибели ребенка спасла соседка, услышавшая плачь.
Как сообщают СМИ, женщина привела малыша домой и отогрела пока дожидалась вызванных полицейских и врачей. Отчим проходит по делу в качестве подозреваемого, но вину отрицает. Экспертиза выявила в крови мужчины алкоголь. Сигнал поступил в органы опеки, поэтому семью ждет доскональная проверка.
Ранее в Кирове пьяный отец выронил из рук младенца.
Как сообщают СМИ, женщина привела малыша домой и отогрела пока дожидалась вызванных полицейских и врачей. Отчим проходит по делу в качестве подозреваемого, но вину отрицает. Экспертиза выявила в крови мужчины алкоголь. Сигнал поступил в органы опеки, поэтому семью ждет доскональная проверка.
Ранее в Кирове пьяный отец выронил из рук младенца.
Автор: Джанабилова Татьяна П