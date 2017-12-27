Политиками года жители Украины назвали Порошенко и Саакашвили
Политиками года на территории Украины местные жители назвали Петра Порошенко, а также ранее возглавлявшего Одесскую область Петра Саакашвили. На это указывают итоги опроса, организованного представителями фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива.
Так, в пользу присвоения статуса “Политик года” действующему президенту Украины Порошенко высказались 10% опрошенных, а кандидатуру Саакашвили поддерживают 7,3% граждан. Кроме того, не менее 6,4% респондентов считают политиком года Юлию Тимошенко, лидера партии “Батькивщина”, около 5,3% поддержали местного радикала Олега Ляшко.
В перечне популярных в Украине политиков оказались также Владимир Гройсман, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и некоторые другие деятели. Почти 20% опрошенных заявили, что в стране нет достойных статуса “Политик года”, порядка 14,6% не смогли дать ответа на указанный вопрос. Всего опрошено не менее 2 тысяч граждан из разных регионов государства, а статистическая погрешность при этом в сумме не превышает 2,3%.
Так, в пользу присвоения статуса “Политик года” действующему президенту Украины Порошенко высказались 10% опрошенных, а кандидатуру Саакашвили поддерживают 7,3% граждан. Кроме того, не менее 6,4% респондентов считают политиком года Юлию Тимошенко, лидера партии “Батькивщина”, около 5,3% поддержали местного радикала Олега Ляшко.
В перечне популярных в Украине политиков оказались также Владимир Гройсман, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и некоторые другие деятели. Почти 20% опрошенных заявили, что в стране нет достойных статуса “Политик года”, порядка 14,6% не смогли дать ответа на указанный вопрос. Всего опрошено не менее 2 тысяч граждан из разных регионов государства, а статистическая погрешность при этом в сумме не превышает 2,3%.
Автор: Марина Вебер