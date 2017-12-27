Сергей Шнуров спел для подписчиков в Instagram о слишком дорогих брендовых вещах
Сергей Шнуров спел о чрезмерно высокой стоимости брендовых вещей. Соответствующее видео он разместил на личной странице Instagram.
«При моей зарплате, детка, походи в халате в клетку», - указал в комментарии Сергей Шнуров.
На видео сам певец показан в очках на фоне новогодней ёлки. Исполнение он провел под музыку акустической гитары. Слова рассказывают о том, что он никогда не жалел средств на собственную даму, но в течение последнего времени стоимость фирменных вещей сильно выросла.
Пользователи встретили новую работу Сергея Шнурова положительно и отметили, что композиция подняла им настроение. Провести Новый год певец намерен в кругу своей семьи. В течение последнего года группа «Ленинград» провела множество концертов в рамках гастролей, из-за чего он почти не бывал дома.
«При моей зарплате, детка, походи в халате в клетку», - указал в комментарии Сергей Шнуров.
На видео сам певец показан в очках на фоне новогодней ёлки. Исполнение он провел под музыку акустической гитары. Слова рассказывают о том, что он никогда не жалел средств на собственную даму, но в течение последнего времени стоимость фирменных вещей сильно выросла.
Пользователи встретили новую работу Сергея Шнурова положительно и отметили, что композиция подняла им настроение. Провести Новый год певец намерен в кругу своей семьи. В течение последнего года группа «Ленинград» провела множество концертов в рамках гастролей, из-за чего он почти не бывал дома.
Автор: Валерий Антонов