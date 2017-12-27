Алика Смехова с подросшими сыновьями готовится к отпуску
Алика Смехова с подросшими сыновьями готовится к отпуску, до которого остались считанные дни. Соответствующий пост актриса разместила в микроблоге Instagram.
Алика Смехова показала фанатам новый снимок, на котором запечатлена в зале изящного ресторанчика в окружении сыновей Макара и Артема. Мальчики, облаченные в стильные костюмы, заметно возмужали.
"На Новый год мы отправимся в путешествие. Я счастлива, что сыновья все еще любят проводить время в кругу семьи", - написала Смехова.
Пользователи по доброму позавидовали артистке и пожелали ее семье прекрасного отдыха. Некоторые фанаты попытались разузнать конечную точку прибытия, но Смехова ее не открыла.
Ранее Смехова стала жертвой мошенников.
Алика Смехова показала фанатам новый снимок, на котором запечатлена в зале изящного ресторанчика в окружении сыновей Макара и Артема. Мальчики, облаченные в стильные костюмы, заметно возмужали.
"На Новый год мы отправимся в путешествие. Я счастлива, что сыновья все еще любят проводить время в кругу семьи", - написала Смехова.
Пользователи по доброму позавидовали артистке и пожелали ее семье прекрасного отдыха. Некоторые фанаты попытались разузнать конечную точку прибытия, но Смехова ее не открыла.
Ранее Смехова стала жертвой мошенников.
Автор: Джанабилова Татьяна П