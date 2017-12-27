Jeep Grand Cherokee Trackhawk выиграл сражение с Dodge Challenger Hellcat Widebody
Известное тюнинг-ателье Hennessey Performance порадовало ценителей американского автопрома, организовав соревнование длиною в четверть мили для SUV Jeep Grand Cherokee Trackhawk и Muscle car Dodge Challenger Hellcat Widebody. Популярный кроссовер с легкостью опередил спорткар с помощью полного привода, не смотря на заметно больший вес.
Недавно на официальном канале Hennessey Performance в Youtube появилось видео с дрэг-гонки двух титанов американского автопрома - Jeep Grand Cherokee Trackhawk и Dodge Challenger Hellcat Widebody. Оба автомобиля имеют под капотом 707 лошадей и компрессорный двигатель V 8 6.2 HEMI. Суть состязания состояла в ускорении на прямой дистанции в 402 метра (1/4 мили).
За счет более легкой конструкции (2036 кг) Dodge разгоняется до 100 км за 3,4 секунды, в то время как более тяжелый Jeep (2386 кг) набирает отметку «100» за 3,5 секунды. Несмотря на данные показатели, внедорожник победил в состязании с помощью полного привода и системы Launch control, которая помогла американскому гиганту быстро набрать нужную скорость в условиях сражения.
Недавно на официальном канале Hennessey Performance в Youtube появилось видео с дрэг-гонки двух титанов американского автопрома - Jeep Grand Cherokee Trackhawk и Dodge Challenger Hellcat Widebody. Оба автомобиля имеют под капотом 707 лошадей и компрессорный двигатель V 8 6.2 HEMI. Суть состязания состояла в ускорении на прямой дистанции в 402 метра (1/4 мили).
За счет более легкой конструкции (2036 кг) Dodge разгоняется до 100 км за 3,4 секунды, в то время как более тяжелый Jeep (2386 кг) набирает отметку «100» за 3,5 секунды. Несмотря на данные показатели, внедорожник победил в состязании с помощью полного привода и системы Launch control, которая помогла американскому гиганту быстро набрать нужную скорость в условиях сражения.
Автор: Харченко Анна