Путин сообщил, что наращивание инвестиций является политической задачей России
Президент РФ Владимир Путин на совещании Государственного совета заявил, что увеличение инвестиций и предпринимательской активности в стране является не только одной с основных экономических заданий, но и среди политических. Об этом стало известно от представителя лидера страны.
«Наращивание инвестиций и увеличение предпринимательской активности – это экономическая задача правительства, это основа экономического роста и пополнение налоговой базы каждого региона, однако в это же время это и политическое задание. Поскольку именно это создает реальные ресурсы, а также увеличивает их для области образования, здравоохранения и социальной сферы», - сообщил глава государства Владимир Путин.
Напомним, накануне лидер России рассказал, что экономика страны растет благодаря химической промышленности, сельскому хозяйству и фармацевтике.
«Наращивание инвестиций и увеличение предпринимательской активности – это экономическая задача правительства, это основа экономического роста и пополнение налоговой базы каждого региона, однако в это же время это и политическое задание. Поскольку именно это создает реальные ресурсы, а также увеличивает их для области образования, здравоохранения и социальной сферы», - сообщил глава государства Владимир Путин.
Напомним, накануне лидер России рассказал, что экономика страны растет благодаря химической промышленности, сельскому хозяйству и фармацевтике.
Автор: Артем Васильев