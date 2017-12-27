Путин призвал регионы ускорить реструктурирование кредитов в частных банках
Владимир Путин призвал глав регионов в пределах России ускорить процесс реструктурирования кредитов в частных банках. Соответствующее заявление от главы Кремля прозвучало в рамках заседания членов Госсовета по инвестиционной привлекательности регионов.
Путин пояснил, что уже неоднократно публично затрагивал эту тему, и на этот раз решил повторить заявление в указанном составе. Он привел примеры отдельных регионов, которые даже при наличии такой возможности не торопятся перекредитовываться, сохраняя систему кредитных отношений с частными банками при займах, предоставленных под высокий процент. Обращаясь к главам регионов, Путин дал распоряжение в максимально короткие сроки заняться решением упомянутого вопроса, относясь к ситуации более внимательно.
Ближе к концу года Владимир Путин успел обратить внимание не только на экономическую сферу, но и на культурную. В частности, президент не так давно рассказал общественности о необходимости разработки в РФ нового закона, затрагивающего непосредственно отечественную культуру и ее развитие.
Путин пояснил, что уже неоднократно публично затрагивал эту тему, и на этот раз решил повторить заявление в указанном составе. Он привел примеры отдельных регионов, которые даже при наличии такой возможности не торопятся перекредитовываться, сохраняя систему кредитных отношений с частными банками при займах, предоставленных под высокий процент. Обращаясь к главам регионов, Путин дал распоряжение в максимально короткие сроки заняться решением упомянутого вопроса, относясь к ситуации более внимательно.
Ближе к концу года Владимир Путин успел обратить внимание не только на экономическую сферу, но и на культурную. В частности, президент не так давно рассказал общественности о необходимости разработки в РФ нового закона, затрагивающего непосредственно отечественную культуру и ее развитие.
Автор: Марина Вебер