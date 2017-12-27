В Подмосковье в аварийном доме рухнул потолок
В Сергиевом Посаде (Подмосковье) в аварийном доме №3, расположенном на улице Школьная, рухнул потолок на втором этаже. Сведениями очевидцы делятся в соцсетях.
Спасатели эвакуировали жильцов дома: ребенка и четверых взрослых. Объект власти начали расселять в октябре, но квартиры еще не получили две семьи.
Горожане отметили, что соседнее здание тоже находится в плачевном состоянии. Жильцы уже два года ходят по инстанциям, но не могут добиться расселения. Возможно, после обрушения их услышат.
Спасатели эвакуировали жильцов дома: ребенка и четверых взрослых. Объект власти начали расселять в октябре, но квартиры еще не получили две семьи.
Горожане отметили, что соседнее здание тоже находится в плачевном состоянии. Жильцы уже два года ходят по инстанциям, но не могут добиться расселения. Возможно, после обрушения их услышат.
Автор: Джанабилова Татьяна П