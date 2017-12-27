Бывший профессор оказался в психушке по вине позарившихся на его квартиру в центре Москвы «черных риэлторов»
В Москве бывший профессор попал в психиатрическую больницу из-за своей жилплощади в центре города. Как утверждает официальный представитель пенсионера, этому поспособствовали «черные риэлторы», позарившиеся на квартиру старика.
Пожилой мужчина мечтает оказаться дома, но теперь на его жилплощадь, где он прожил почти полвека, предъявляют права совершенно посторонние люди. «Новые хозяева» квартиры объявились, как только пенсионер попал в специализированную клинику, и затеяли там ремонт. Предъявляемые ими документы подписаны идеальным почерком, а у бывшего профессора из-за болезни дрожат руки.
Подозрительная история продолжается уже не первый год. Пожилой мужчина долго отсутствовал, и за это время его квартиру успели продать. Старик ночевал в подъезде, и только волонтеры помогли ему попасть домой. Как рассказывают соседи профессора, к нему однажды явилась какая-то комиссия. После визита неизвестных лиц у него пропал ключ от квартиры, а затем исчез и он сам. После выяснилось, что пенсионер находится в психиатрической клинике, и, скорее всего, оказался он там по вине «черных риэлторов».
Ранее сообщалось, что актриса Романова стала жертвой «черных риэлторов»
Пожилой мужчина мечтает оказаться дома, но теперь на его жилплощадь, где он прожил почти полвека, предъявляют права совершенно посторонние люди. «Новые хозяева» квартиры объявились, как только пенсионер попал в специализированную клинику, и затеяли там ремонт. Предъявляемые ими документы подписаны идеальным почерком, а у бывшего профессора из-за болезни дрожат руки.
Подозрительная история продолжается уже не первый год. Пожилой мужчина долго отсутствовал, и за это время его квартиру успели продать. Старик ночевал в подъезде, и только волонтеры помогли ему попасть домой. Как рассказывают соседи профессора, к нему однажды явилась какая-то комиссия. После визита неизвестных лиц у него пропал ключ от квартиры, а затем исчез и он сам. После выяснилось, что пенсионер находится в психиатрической клинике, и, скорее всего, оказался он там по вине «черных риэлторов».
Ранее сообщалось, что актриса Романова стала жертвой «черных риэлторов»
Автор: Чупира Марьяна