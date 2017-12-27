Житель Архангельска убил охранника стройки
30-летний архангелогородец 27 октября из личной неприязни ударил охранника на стройке, для которого последствия оказались фатальными. В отношении нападающего возбуждено уголовное дело.
Все происходило на территории строящегося в Октябрьском округе здания, в котором потерпевший работал охранником. В ходе личного конфликта подозреваемый ударил его и мужчина упал, ударившись головой об бетонный пол, после чего был отправлен домой.
Через некоторое время охранника госпитализировали из-за дурного самочувствия, а 10 ноября он умер от закрытой травмы головы. Ведется следствие для выявления более детальных обстоятельств инцидента.
Все происходило на территории строящегося в Октябрьском округе здания, в котором потерпевший работал охранником. В ходе личного конфликта подозреваемый ударил его и мужчина упал, ударившись головой об бетонный пол, после чего был отправлен домой.
Через некоторое время охранника госпитализировали из-за дурного самочувствия, а 10 ноября он умер от закрытой травмы головы. Ведется следствие для выявления более детальных обстоятельств инцидента.
Автор: Драгомирецкий Владислав