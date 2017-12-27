Под Киевом неизвестный устроил борьбу со свиньей на крыше фуры
На территории Киевской области неизвестный мужчина устроил борьбу со свиньей прямо на крыше фуры. Происходящее очевидцы сняли на видео, которое впоследствии было размещено во “ВКонтакте”.
Согласно заявлениям очевидцев событий, инцидент имел место накануне на территории города Белая Церковь, размещенного недалеко от Киева. Автомобилисты стали свидетелями того, как на крышу грузового авто забралась свинья, за которой вышел неизвестный мужчина. На видео, автор которого борьбу назвал эпической, можно наблюдать, как гражданин схватил животное за хвост и пытался оттянуть от края, но в итоге его замысел не оправдал себя, поскольку представитель семейства парнокопытных спрыгнул прямо на асфальт.
Источники не уточняют, при каких обстоятельствах свинье удалось забраться на такую высоту. Кроме того, неизвестной остается и дальнейшая судьба животного, однако некоторые очевидцы утверждают, что ему все же удалось убежать. Уточняется, что из-за произошедшего движение под одной из полос оказалось заблокировано.
Согласно заявлениям очевидцев событий, инцидент имел место накануне на территории города Белая Церковь, размещенного недалеко от Киева. Автомобилисты стали свидетелями того, как на крышу грузового авто забралась свинья, за которой вышел неизвестный мужчина. На видео, автор которого борьбу назвал эпической, можно наблюдать, как гражданин схватил животное за хвост и пытался оттянуть от края, но в итоге его замысел не оправдал себя, поскольку представитель семейства парнокопытных спрыгнул прямо на асфальт.
Источники не уточняют, при каких обстоятельствах свинье удалось забраться на такую высоту. Кроме того, неизвестной остается и дальнейшая судьба животного, однако некоторые очевидцы утверждают, что ему все же удалось убежать. Уточняется, что из-за произошедшего движение под одной из полос оказалось заблокировано.
Автор: Марина Вебер