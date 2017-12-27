Time Trial вошел в ТОП-5 приложений со 100% скидкой
Эксперты составили ТОП-5 приложений, которые стали доступны для скачивания со 100% скидкой. В список вошел спортивный таймер Time Trial, ранее продаваемый за 75 рублей.
Спортивный таймер предназначен для повышения интенсивности тренировок. Второе место досталось логической игре TRUpuzzlE, состоящей из головоломок и интересных задач. Замыкают тройку лидеров пиксельные гонки на катерах Pixel Boat Rush, управляемые двумя нажатиями.
Maze Lord, предлагающая прогуляться по лабиринтам, в которых обитают монстры, удостоилась четвертой позиции. Последним в списке оказался конвертер размеров Sizer, позволяющий подобрать одежду по сетке РФ, Британии, Европы, США.
Ранее эксперты назвали лучшие приложения для iPhone.
Спортивный таймер предназначен для повышения интенсивности тренировок. Второе место досталось логической игре TRUpuzzlE, состоящей из головоломок и интересных задач. Замыкают тройку лидеров пиксельные гонки на катерах Pixel Boat Rush, управляемые двумя нажатиями.
Maze Lord, предлагающая прогуляться по лабиринтам, в которых обитают монстры, удостоилась четвертой позиции. Последним в списке оказался конвертер размеров Sizer, позволяющий подобрать одежду по сетке РФ, Британии, Европы, США.
Ранее эксперты назвали лучшие приложения для iPhone.
Автор: Джанабилова Татьяна П