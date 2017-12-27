Полуголая Бузова поблагодарила "Комсомольскую правду" за звание "Самого сексуального человека года"
Ольга Бузова обнародовала откровенный снимок в пустыне, под которым поблагодарила читателей «Комсомольской правды» за титул «Самого сексуального человека года». По словам певицы и телеведущей, она не считает свою красоту главным достоинством.
«Читатели «Комсомольской правды» признали меня самой сексуальной девушкой в стране. Мне безумно приятно, однако я не считаю это своим главным достоинством. Человек должен быть развит всесторонне для того, чтобы достигнуть успеха в своих начинаниях», - написала Бузова под постом. На снимке, обнародованном певицей, она позирует в черном нижнем белье без верха на фоне пустыми.
Поклонники оценили снимок, поставив под ним за несколько минут более 50 тысяч лайков. В комментариях большая часть фанатов восхитилась отличной фигурой Бузовой.
«Читатели «Комсомольской правды» признали меня самой сексуальной девушкой в стране. Мне безумно приятно, однако я не считаю это своим главным достоинством. Человек должен быть развит всесторонне для того, чтобы достигнуть успеха в своих начинаниях», - написала Бузова под постом. На снимке, обнародованном певицей, она позирует в черном нижнем белье без верха на фоне пустыми.
Поклонники оценили снимок, поставив под ним за несколько минут более 50 тысяч лайков. В комментариях большая часть фанатов восхитилась отличной фигурой Бузовой.
Автор: Махов Артем