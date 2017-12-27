В Хакасии обнаружили детские игрушки, которым более 4 тысяч лет
Во время исследования могильника Итколь II, находящегося в Ширинском районе Хакасии, питерскими археологами были обнаружены две весьма ценные находки – детские игрушки из натуральных материалов, возраст которых составляет более 4 тысяч лет.
На протяжении двух сезонов экспедиция Института истории материальной культуры РАН совместно с Русским Географическим обществом трудится на просторах Республики Хакасии. Недавно ученые исследовали погребения, относящиеся к южно-сибирской археологической культуре скотоводов бронзового века. В одном из могильников специалисты обнаружили предметы, напоминающие детские игрушки - голову женщины, выполненную из стеатита, и голову животного, предположительно собаки или лошади, выполненную из рога.
Согласно заявлениям археологов, хозяином кукол был обыкновенный ребенок, проживающий на данной территории около 4,5 тысяч лет назад. Обнаруженные предметы являются первыми найденными игрушками такого большого размера (высота головы достигает 5 сантиметров).
На протяжении двух сезонов экспедиция Института истории материальной культуры РАН совместно с Русским Географическим обществом трудится на просторах Республики Хакасии. Недавно ученые исследовали погребения, относящиеся к южно-сибирской археологической культуре скотоводов бронзового века. В одном из могильников специалисты обнаружили предметы, напоминающие детские игрушки - голову женщины, выполненную из стеатита, и голову животного, предположительно собаки или лошади, выполненную из рога.
Согласно заявлениям археологов, хозяином кукол был обыкновенный ребенок, проживающий на данной территории около 4,5 тысяч лет назад. Обнаруженные предметы являются первыми найденными игрушками такого большого размера (высота головы достигает 5 сантиметров).
Автор: Харченко Анна