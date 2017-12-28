Volkswagen расширит линейку модификаций кроссоверов Atlas и Tiguan Allspace
Немецкий автопроизводитель Volkswagen намерен расширить модельный ряд кроссоверов Atlas и Tiguan Allspace, передает агентство Automotive News. Планы компании подтвердил Хайнрих Вобкен, глава Volkswagen USA.
Разработчики хотят создать новую модификацию Volkswagen Atlas, выпускаемую на сегодняшний день с 3-рядным 7-местным салоном. Немецкий концерн планирует представить кросс-купе в 2-рядной 5-местной версии. Такая же комплектация предусмотрена и для модели Tiguan Allspace, являющейся удлиненным вариантом базового Volkswagen Tiguan с салоном на 7 мест.
Планы автоконцерна по расширению модификаций кроссоверов подтвердил Хайнрих Вобкен, руководитель подразделения Volkswagen USA. О сроках выхода новых конфигураций Atlas и Tiguan Allspace пока умалчивается.
Ранее сообщалось, что ТОП-10 кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей возглавил Volkswagen Tiguan.
Разработчики хотят создать новую модификацию Volkswagen Atlas, выпускаемую на сегодняшний день с 3-рядным 7-местным салоном. Немецкий концерн планирует представить кросс-купе в 2-рядной 5-местной версии. Такая же комплектация предусмотрена и для модели Tiguan Allspace, являющейся удлиненным вариантом базового Volkswagen Tiguan с салоном на 7 мест.
Планы автоконцерна по расширению модификаций кроссоверов подтвердил Хайнрих Вобкен, руководитель подразделения Volkswagen USA. О сроках выхода новых конфигураций Atlas и Tiguan Allspace пока умалчивается.
Ранее сообщалось, что ТОП-10 кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей возглавил Volkswagen Tiguan.
Автор: Чупира Марьяна