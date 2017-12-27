Ростовский рэпер Баста объявил об уходе со сцены
Ростовский рэпер Баста объявил об уходе со сцены и смене профессии. Соответствующий пост Василий Вакуленко разместил в микроблоге Instagram.
Рэпер показал фанатам снимок, на котором вместе с Джиганом занимается приготовлением изысканных блюд для посетителей ресторана – стейки и салат. Звезды стоят около стола в черных кухонных фартуках.
«Мы решили уйти из музыки и стать поварами. Сегодня готовили «Джистейк» и «Василье», - написал Баста.
Пользователи напуганы заявлением и надеются, что рэпер пошутил. Пост, набравший более 100 тыс. лайков, активно обсуждается.
Ранее Баста написал саундтрек к сериалу «Улица».
Рэпер показал фанатам снимок, на котором вместе с Джиганом занимается приготовлением изысканных блюд для посетителей ресторана – стейки и салат. Звезды стоят около стола в черных кухонных фартуках.
«Мы решили уйти из музыки и стать поварами. Сегодня готовили «Джистейк» и «Василье», - написал Баста.
Пользователи напуганы заявлением и надеются, что рэпер пошутил. Пост, набравший более 100 тыс. лайков, активно обсуждается.
Ранее Баста написал саундтрек к сериалу «Улица».
Автор: Джанабилова Татьяна П