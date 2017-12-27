Кабмин уволил 25-летнюю Анастасию Дееву с поста замглавы МВД Украины
Кабмин на официальной основе уволил 25-летнюю Анастасию Дееву с поста замглавы МВД Украины. Соответствующую информацию журналистам во время интервью подтвердил Павел Розенко, занимающий должность вице-премьера страны.
Комментируя информацию об увольнении Анастасии Деевой, вице-премьер Украины уточнил, что соответствующее решение принималось “по собственному желанию”, выявленному непосредственно 25-летним политиком. При МВД государства деятельница занималась вопросами европейской интеграции, успев пробыть на вышеупомянутой должности более года. В частности, назначение Деевой официально наблюдалось еще в октябре 2016 года. Сама 25-летняя экс-замминистра пока никак не комментировала уход с поста представителя МВД Украины.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность о том, что в пользу отстранения Петра Порошенко от должности президента Украины в рамках опроса высказались почти 40% граждан, притом многие жители страны решительно требуют импичмента для своего лидера.
Комментируя информацию об увольнении Анастасии Деевой, вице-премьер Украины уточнил, что соответствующее решение принималось “по собственному желанию”, выявленному непосредственно 25-летним политиком. При МВД государства деятельница занималась вопросами европейской интеграции, успев пробыть на вышеупомянутой должности более года. В частности, назначение Деевой официально наблюдалось еще в октябре 2016 года. Сама 25-летняя экс-замминистра пока никак не комментировала уход с поста представителя МВД Украины.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность о том, что в пользу отстранения Петра Порошенко от должности президента Украины в рамках опроса высказались почти 40% граждан, притом многие жители страны решительно требуют импичмента для своего лидера.
Автор: Марина Вебер