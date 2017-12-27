Кристина Асмус в телогрейке и валенках поразила фанатов
Кристина Асмус в телогрейке и валенках военных времен поразила фанатов. Соответствующий снимок актриса разместила в микроблоге Instagram.
Асмус продемонстрировала снимок, сделанный в студийном ателье. На заднем фоне виднеются эскизы к сценическим костюмам и готовые образцы, один из которых актриса уже примерила. Звезда, облаченная в широкую телогрейку и с двумя косичками-бубликами на голове, выглядит, как дюймовочка. Судя по хештегу, новый фильм получит название "Верочка".
Пользователи одобрили наряд Асмус и попытались узнать, когда в прокат выйдет военная картина с ее участием. Многие похвалили актерский талант звезды и пожелали ей творческих успехов.
Ранее Асмус показала пирсинг в носу.
Асмус продемонстрировала снимок, сделанный в студийном ателье. На заднем фоне виднеются эскизы к сценическим костюмам и готовые образцы, один из которых актриса уже примерила. Звезда, облаченная в широкую телогрейку и с двумя косичками-бубликами на голове, выглядит, как дюймовочка. Судя по хештегу, новый фильм получит название "Верочка".
Пользователи одобрили наряд Асмус и попытались узнать, когда в прокат выйдет военная картина с ее участием. Многие похвалили актерский талант звезды и пожелали ей творческих успехов.
Ранее Асмус показала пирсинг в носу.
Автор: Джанабилова Татьяна П