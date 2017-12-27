Многодетная мать в Нижегородской области задушила новорожденного сына
На территории Нижегородской области 33-летняя многодетная мать задушила собственного новорожденного сына. Сведения о происшествии предоставлены пресс-центром СУ СКР по региону.
Согласно имеющимся сведения, инцидент отмечен накануне, 26 декабря, в одном из населенных пунктов в пределах Воротынского района. Предварительно, 33-летняя жительница Нижегородской области самостоятельно родила ребенка прямо в сарае, который пристроен к жилому дому. Сообщать об этом кому-либо гражданка не стала, решив избавиться от новорожденного сына посредством удушения. Тело покойного малыша злоумышленница завернула в куртку, оставив на месте, где проходили роды. Спустя время самочувствие женщины ухудшилось, поэтому ей потребовалась госпитализация.
В ходе обследования медики установили факт недавней беременности, и вскоре удалось обнаружить тело ребенка. Отмечается, что у подозреваемой уже имеется четверо детей. Сейчас по факту произошедшего ведется проверка, открыто соответствующее делопроизводство.
Согласно имеющимся сведения, инцидент отмечен накануне, 26 декабря, в одном из населенных пунктов в пределах Воротынского района. Предварительно, 33-летняя жительница Нижегородской области самостоятельно родила ребенка прямо в сарае, который пристроен к жилому дому. Сообщать об этом кому-либо гражданка не стала, решив избавиться от новорожденного сына посредством удушения. Тело покойного малыша злоумышленница завернула в куртку, оставив на месте, где проходили роды. Спустя время самочувствие женщины ухудшилось, поэтому ей потребовалась госпитализация.
В ходе обследования медики установили факт недавней беременности, и вскоре удалось обнаружить тело ребенка. Отмечается, что у подозреваемой уже имеется четверо детей. Сейчас по факту произошедшего ведется проверка, открыто соответствующее делопроизводство.
Автор: Марина Вебер