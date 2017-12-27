СМИ: В Москве объявлен план «Сирена» после стрельбы на фабрике «Меньшевик»
В Москве объявили реализацию плана «Сирена» по итоги происшествия со стрельбой на фабрике «Меньшевик». Полиция ведет розыск экс-директора производственной площадки.
Помимо этого, работникам полиции передали ориентировку с его снимками. Ранее полиция произвела расширение зоны ведения поиска Ильи Аверьянова. По версии правоохранителей именно он был тем, кто открыл огонь на кондитерской фабрике.
Данные о начале операции о перехвату подозреваемого предоставили СМИ. Отмечается, что информация поступила от осведомленного источника.
Помимо этого, работникам полиции передали ориентировку с его снимками. Ранее полиция произвела расширение зоны ведения поиска Ильи Аверьянова. По версии правоохранителей именно он был тем, кто открыл огонь на кондитерской фабрике.
Данные о начале операции о перехвату подозреваемого предоставили СМИ. Отмечается, что информация поступила от осведомленного источника.
Автор: Валерий Антонов